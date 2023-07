Fertőző betegség döntötte le a lábáról a 86 éves Morgan Freemant

Morgan Freeman egy sor, az Egyesült Királyságban tartott eseményt lemondott. A színész új sorozatának a Special Ops: Lioness sajtóútjára volt hivatalos színésztársai, Nicole Kidman és Zoë Saldana oldalán. A két színésznő meg is jelent a rendezvényeken, ám a rajongóknak rögtön szemet szúrt Freeman hiánya. A színész korára való tekintettel azonnal aggódni kezdtek érte.

Morgan Freeman, 86, misses out on trip to the UK after contracting a ‘contagious infection’ https://t.co/sL9s36dgUu pic.twitter.com/kgYV123CNS

— Josiah Williams (@Josiah_FL) July 12, 2023