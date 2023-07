Kiderült az igazság, friss fotón a betegeskedő Jamie Foxx

Április közepén érkezett a hír, hogy Jamie Foxx Oscar-díjas színészt, aki éppen új filmjét forgatta Cameron Diazzal, rejtélyes betegség miatt azonnal kórházba kellett szállítani. A színészről hetekig nem érkezett információ, és állítólag az orvosok is tehetetlenül álltak rosszul léte előtt.

Az 55 éves színész egészségéről vegyes információkat hallani. Egyesek azt állítják, hogy Foxx már teljesen jól van és a forgatásra is visszatért, mások azonban azt mondják, hogy a filmsztárnak még hosszú hónapokig a gyógyulására kell összpontosítania.

PICTURED: Jamie Foxx seen smiling and waving to fans on a boat while cruising the Chicago River over the weekend https://t.co/ohEeFiKRuI

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 10, 2023