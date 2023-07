Ez volt Madonna első gondolata, amikor magához tért a kórházban

A legendás popikon több mint két héttel azután, hogy súlyos bakteriális fertőzéssel az intenzív osztályra szállították, egy Instagramra kitett posztban üzent rajongóinak.

Madonna speaks out for the first time since hospitalization:

“I’m on the road to recovery and incredible grateful for all the blessings in my life.” pic.twitter.com/ivDH8vY7N8

— Pop Base (@PopBase) July 10, 2023