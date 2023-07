Lesújtotta a nézőket az, amit a moziban láttak, kisétáltak a teremből

Az év egyik legjobban várt filmje az Oppenheimer, amely az atombomba atyjának életét mutatja be, ám nem szokványos életrajzi film. Erre garancia a forgatókönyvíró-rendező, Christopher Nolan személye, akinek minden filmje intenzív gondolkodásra készteti a nézőt. Nolan maga is jó előre figyelmeztet: az Oppenheimernek hasonló a vége, mint korábbi nagy sikerfilmjének, az Eredetnek, amely immár 13 éve készteti vitára a rajongókat.

