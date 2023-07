Katalin hercegné és Meghan Markle titkolni sem tudták, mennyire nem kedvelik egymást

A brit királyi családon belül számos konfliktusnak lehettünk már szemtanúi, mégis az egyik legjobban érdekelt téma Katalin és Meghan láthatóan viharos kapcsolata.

Gondolhatnánk, hogy mint két nő, akik szinte ugyanabban a cipőben járnak, lévén mindketten királyi hercegekhez mentek feleségül, ha nem is könnyen, de megtalálják a közös hangot. Ez azonban cseppet sem így történt. Katalin és Meghan Markle között szinte már a kezdetektől feszült a viszony.

A két hercegné többször is összeszólalkozott már azóta, hogy az egykori színésznő, Meghan csatlakozott a királyi családhoz. Volt vitájuk a koszorúslányruhák körül még Harryék esküvőjekor, és azon sem mélyítette el a barátságukat, hogy a sussexi hercegné állítólag minősíthetetlenül bánt az alkalmazottaival, amikor a Windsor melletti Frogmore Cottage-ban lakott.

Bár több kísérlet is történt arra, hogy Katalin és Meghan kibéküljön egymással, de mind kudarcba fulladt. Egy évvel azelőtt, hogy Harry herceg és felesége az Egyesült Államokba költözött, egy 2019 nyarán történt lovaspóló-mérkőzés során, amikor Vilmos és testvére a pályán játszottak, feleségeik a lelátó mellett figyelték a meccs alakulását, miközben gyermekeikkel játszottak.

the truth behind THAT awkward ‘mum’s day out’ at the polo for Kate and Meghan https://t.co/VFyghk7dsa

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 6, 2023