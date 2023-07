A koncerten indult meg a szülés Taylor Swift rajongójánál

Taylor Swift javában koncertezik a világ körül Eras című turnéja égisze alatt, a minap Ohióban lépett színpadra, ahol a fellépés végén egyik várandós rajongójának elfolyt a magzatvize.

Taylor Swift fan goes into labor during Ohio ‘Eras’ tour stop https://t.co/hHWskd4BsI pic.twitter.com/pwg23kAtkZ

— New York Post (@nypost) July 6, 2023