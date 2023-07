A Forrest Gumpot alakító egykori gyereksztárra rá sem ismerni

A most 38 éves színész közel három évtizeddel ezelőtt bújt a lábszárvédőkbe, hogy aztán egy döbbenetes sprinttel kitapossa az utat Tom Hanks alakítása előtt.

‘Forrest Gump’ child star Michael Humphreys is unrecognizable all grown up https://t.co/EGAlWSiGtr pic.twitter.com/Y230goNsD9

— Page Six (@PageSix) July 4, 2023