Egy kosárlabdázó testőre vágta pofon Britney Spearst - a sportoló nevetve reagált a történtekre

Britney Spears élete egyik legmegdöbbentőbb történéséről számolt be csütörtökön, miután szó szerint felpofozta egy testőr. Az énekesnő állítólag Victor Wembanyama NBA-játékosnak szeretett volna gratulálni és magát átküzdve a tömegen, megkocogtatta a férfi vállát, hogy felhívja magára a figyelmét a kosárlabda mérkőzése után. Ekkor azonban a 19 éves sportolót kísérő testőr akkora pofont kevert le a popcsillagnak, amitől majdnem a földre zuhant.

– írta posztjában Spears, aki feljelentést tett a rendőrségen testisértés miatt.

Az esetről néhány órával később a sportoló is nyilatkozott, aki nem tudta, hogy a testőre kit lökött félre mellőle, miközben épp Las Vegas egyik híres étterme felé sétált.

– nyilatkozta Wembanyama.

Wembanyama reakciója után az énekesnő megdöbbenten reagált a sportoló verziójára és szomorúan vette tudomásul, hogy a kosaras többször elnevette magát az incidensről szóló beszámolója során. Mint az énekesnő mondta, azért vállalta fel ezt a kínos szituációt, mert hiszi, hogy a zárt ajtók mögött rengeteg hasonló eset történhet nőkkel szemben, és ő csak példát szeretne mutatni, és bátorságot adni azoknak, akik nem mernek felszólalni.

