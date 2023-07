Érkezik a Harry Potter-sorozat, és már azt is tudjuk, hogy Daniel Radcliffe visszatér-e

Varázsló vagy, Harry – már megint. A szeretett Harry Potter-regényeken alapuló tévésorozatot hivatalosan is megrendelték az HBO Maxnál – árulta el a streamingszolgáltató április 12-én.

‘Harry Potter’ TV Show Confirmed: Reboot Series Coming To MAX & Daniel Radcliffe Reveals If He’s Returning The ‘Harry Potter’ franchise will never die, and we’re about to go back to Hogwarts in a big way. Here’s everything we know about the continuation of the… pic.twitter.com/hEgSvTnTzY

— Soulwell Publishing Group® (@SoulwellPublish) July 3, 2023