Hamarosan elkezdi a felkészülést a világversenyre Magyarország Szépe

Nyár végétől szakmai stábbal készül a Miss World nemzetközi, indiai rendezésű döntőjére a szépségverseny magyarországi fordulójának győztese. Hacsi Boglárka udvarhölgyei társaságában beszélt a Nyár 23-ban arról, mit tesz azért, hogy a rá váró feladatot a legjobban tudja teljesíteni.

Júniusban néhány év kényszerű kihagyás után választotta meg újra a szakmai zsűri Magyarország Szépét, valamint két udvarhölgyét a Dunán egy nagyszabású gálaműsor keretében. Magyarország Szépe Hacsi Boglárka lett, az első udvarhölgy címet Szabó Orsolya, a második udvarhölgyét Novák Zafír Bella kapta.

Szabó Orsolya, Hacsi Boglárka és Novák Zafír Bella a Nyár 23 vendégei voltak (forrás: Nyár 23).

„Egyelőre mentálisan és fizikálisan készülök a világverseny döntőjére, amelyet Indiában rendeznek, a nyár végén pedig a szakmai stábbal is elkezdődik a munka. Ahogy a nemzeti fordulóban, most is fontos tudatosítani, hogy úgy tudjuk a maximumot nyújtani, ha nem hasonlítjuk magunkat máshoz” – mondta Hacsi Boglárka a Nyár 23-ban, ahova udvarhölgyei társaságában érkezett.

A magyarországi versenyen idén fontos volt, hogy a résztvevők képviseljenek valamilyen missziót, ezért a Magyarország Szépe 2023 győztese egy éven át a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat jószolgálati nagykövete is lett. Hacsi Boglárka többféle módon szeretné támogatni a szervezet munkáját, hogy minél több emberéletet tudjanak megmenteni.

Rátonyi Krisztina, Szabó Orsolya, Hacsi Boglárka és Novák Zafír Bella és Fodor Imre (forrás: Nyár 23).

