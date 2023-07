A rendőrség is megszólalt Robert De Niro unokájának haláláról

Robert De Niro unokáját, Leandro De Niro Rodriguezt a kiérkező mentősök holtan találták és még a helyszínen halottnak nyilvánították – erősítette meg a New York-i rendőrség, akiket július 2-án, vasárnap hívták ki egy Wall Street-i épülethez.

„Július 2-án, vasárnap, körülbelül 14:23 órakor a rendőrség segélyhívást kapott. Kiérkezéskor egy 19 éves férfit találtak eszméletlenül, nem reagált, és a mentősök a helyszínen halottnak nyilvánították. A halál okát a vezető orvosszakértő hivatala fogja megállapítani” – áll a rendőrségi közleményben.

Egy rendőrségi forrás a Daily Mailnek elmondta, hogy fehér port találtak a holttest mellett, bűntényre utaló jelek nem voltak. Leandróra egy barátja talált rá, miután napok óta nem hallott felőle. A fiatal halálát túladagolásként vizsgálják a hatóságok.

Robert De Niro közleményben reagált unokája halálhírére: „Nagyon megrendített unokám, Leo halála. Köszönjük mindenkinek a részvétnyilvánítást. Kérjük, tartsák tiszteletben a privát szféránkat, hogy fel tudjuk dolgozni Leo elvesztését.”

