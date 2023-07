Megdöbbentő részletek derültek ki Robert De Niro unokájának haláláról

A tinédzserre egy székben ülve találtak rá egymillió dolláros lakásában. Egy rendőrségi forrás a Daily Mailnek elmondta, hogy fehér port találtak a holttest mellett, bűntényre utaló jelek nem voltak. Leandróra egy barátja talált rá, miután napok óta nem hallott felőle.

A szomorú gyászhírt Robert De Niro legidősebb lánya, Drena osztotta meg az Instagramon: „Elmondhatatlanul szerettelek attól a pillanattól, hogy a pocakomban voltál. Te voltál az örömöm, a szívem és minden, ami valaha is tiszta és igazi volt az életemben. Nyugodj békében az örök Paradicsomban drága kisfiam.”

Leandro De Niro Rodriguez nagyapja és édesanyja nyomdokaiba lépve szintén a színészet felé kacsingatott, legismertebb alakítása a 2018-as Csillag születikben volt Bradley Cooper és Lady Gaga oldalán. Ugyanebben az évben szerepelt a Cabaret Maxime című filmben is.

Robert De Niro közleményben reagált unokája halálhírére: “Nagyon megrendített unokám, Leo halála. Köszönjük mindenkinek a részvétnyilvánítást. Kérjük, tartsák tiszteletben a privát szféránkat, hogy fel tudjuk dolgozni Leo elvesztését”

