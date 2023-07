Egy feltétellel engedték ki a pszichiátriáról az egykori tinisztárt

A hétvégén kijelentkezett a pszichiátriai intézményből Amanda Bynes. A bipoláris zavarral diagnosztizált színésznő azzal a feltétellel mehetett haza, hogy szigorúan betartja a tervet, ami biztosítja, hogy ne legyenek újabb pszichés összeomlásai. Egy egészségügyi szakember naponta fogja ellenőrizni Bynest, hogy megbizonyosodjon arról, tartja magát a felépülési tervéhez.

Amanda Bynes checks out of mental facility after psychiatric hold: report

Amanda két héttel ezelőtt hívta a rendőröket, mert úgy érezte bajban van. A 72 órás pszichológiai megfigyelés után, az orvosok arra a véleményre jutottak, hogy ön- és közveszélyes, ezért jobb, ha a színésznő az intézményben marad további terápiára, és hogy stabilizálják a gyógyszeres kezelését.

Az újabb kórházi kezelés azután történt, hogy Amandát áprilisban három hétig tartották bent a pszichiátrián, miután március végén ruha nélkül leintett egy autót, és azt mondta a sofőrnek, hogy épp pszichotikus epizódja van, majd saját maga hívta a mentőket.

Amanda Bynes placed on psychiatric hold for the second time this year after cops detained her: report

