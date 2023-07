Harry herceg Meghan nélkül próbálja visszaszerezni jó hírnevét

Sussex hercege mindent elkövet, hogy visszaszerezze renoméját, és ezért felesége, Meghan Markle nélkül indul útnak Afrikába, ahol édesanyja, Diana hercegné is rengeteg időt töltött. A film a kontinens, az emberek és az ottani élővilág szeretetéről fog szólni. Azt egyelőre nem tudni, hogy a herceg édesanyja történetét is beleszővi-e a történetbe.

“Harry is making plans to return to Africa solo for a new Netflix documentary, Page Six can reveal.

The Sussexes are under pressure to come up with winning content for Netflix after it was revealed their Spotify deal had imploded.”https://t.co/RwswMeXd0j

