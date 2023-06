Elhunyt a legendás színész

Életének 86. évében elhunyt Frederic Forrest, aki Jay „Chef” Hickst alakította a Francis Ford Coppola rendezte Oscar-díjas Apokalipszis most című 1979-ben bemutatott háborús filmdrámában Martin Sheen oldalán.

Halálának szomorú hírét egykori színésztársa, Bette Midler – akivel együtt játszottak A rózsa című zenés filmben – osztotta meg a Twitteren.

– írta a 77 éves Midler.

Forrest múlt pénteken halt meg Santa Monica-i otthonában, hosszú betegség után.

Midler és Forrest a Janis Joplin ihlette 1979-es A rózsa című filmben szerepeltek közösen. A színésznő egy zűrös rocksztárt játszott, a néhai színész pedig a limuzin sofőrből lett szerelmét, Huston Dyert alakította.

Frederic Forrest, ‘Apocalypse Now’ Actor and Bette Midler’s ‘The Rose’ Costar, Dead at 86. Forrest’s friend and fellow actor Barry Primus confirmed the news that the star died on Friday after a long illness to The Hollywood Reporter.😢”Ahh geez!” pic.twitter.com/KjadHAMmhS

— Sumner (@renmusb1) June 24, 2023