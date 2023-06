Meghan Markle népszerűtlenebb, mint valaha

Harry herceg feleségének, Meghan Markle-nek a támogatottsága a közvélemény körében rekordalacsonyra, -47-re esett, ami a legalacsonyabb érték azóta, hogy a YouGov 2017-ben elkezdte a felmérést.

Meghan Markle is more unpopular than ever, new poll shows https://t.co/mf6a0PpnfC pic.twitter.com/EP2PGewKaq

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 22, 2023