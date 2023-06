Emberi maradványokat találtak a filmszár eltűnésének helyén

A San Bernardino megyei seriffhivatal közlése szerint a dél-kaliforniai San Gabriel-hegységben, Mount Baldy közelében előkerült emberi maradványokat túrázók fedezték fel, ők értesítették a rendőrséget.

A maradványokat a halottkémi hivatalba szállították, azonosításukra azonban legalább a jövő hétig várni kell.

Érdekesség, hogy februárban egy hegymászó holttestére akadtak rá a környéken, neki a hírek szerint ugyanazon a napon veszett nyoma, mint Sandsnek.

Unidentified human remains were discovered near the mountains where actor Julian Sands went missing in January. https://t.co/ZmVeWpsI1W pic.twitter.com/ISeFf0OG3w

— ABC News (@ABC) June 25, 2023