Arnold Schwarzeneggert csinos, fiatal barátnője oldalán kapták lencsevégre

Az egykori testépítőjé volt látszólag a világ egyik legtökéletesebb házassága és családja, ám mindez csúfos véget ért, amikor kiderült, hogy a színész teherbe ejtette a házvezetőnőjüket. Az afférra csak évekkel később, akkor derült fény, amikor a gyerek egyre jobban kezdett hasonlítani híres apukájára. Arnold feleségének, Maria Schrivernek több se kellet, 2011-ben beadta a válási papírokat.

Arnold Schwarzenegger and Girlfriend Heather Milligan Enjoy Bike Ride Together After Workout https://t.co/31nvcN470G

— People (@people) June 23, 2023