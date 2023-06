Tom Cruise Hollywood bombázójára vetett szemet

A 60 éves színész úgy tűnik megtalálta a közös hangot a hollywoodi szőke ciklonnal, a Marvel-filmek Fekete özvegyével, Scarlett Johannsonnal, aki korábban azt nyilatkozta, hogy szívesen dolgozna együtt Tom Cruise-zal. Az akciófilmsztár reagált a hírre, elmondta, hogy feltétlenül forgatna a gyönyörű színésznővel, akit nagyszerű filmsztárnak tart.

Scarlett Johansson wants to make a film with Tom Cruise

He says it’s going to happen

“I’ve watched her career her whole life …

She’s enormously talented … She could do everything … comedy, drama, action, suspense … so absolutely”

(via @THR) pic.twitter.com/8ILUj4cbMX

