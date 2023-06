Az énekes kétéves kisfiát arcon harapta egy kutya

A világhírű countryénekes, Morgan Wallen kétéves kisfiát mentők vitték el, miután megharapta a család kutyája a gyerek arcát.

Morgan Wallen’s ex rehomes dog after it bit their 2-year-old son’s face https://t.co/I4fj50qElQ pic.twitter.com/S9zQuPWK3y

— Page Six (@PageSix) June 20, 2023