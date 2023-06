Nem adták fel, továbbra is keresik a januárban eltűnt filmsztárt

Több mint öt hónappal az eltűnése után, folytatják Julian Sands keresését a hatóságok.

Search for missing English actor Julian Sands, 65, continues in Mount Baldy area five months later https://t.co/WtKwlVLAm1 pic.twitter.com/dRimZk7VMm

— Daily Mail US (@DailyMail) June 20, 2023