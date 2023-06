Megmutatta sérülését a koncert közben telefonnal arcon dobott popsztár

A 33 éves Bebe Rexhát New York-i koncertje közben találta arcon egy mobiltelefon, amit a közönség soraiból egy rajongó hajított az énekesnő felé.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5

— Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023