Jennifer Aniston két válás után még az igazit keresi

Az 54 éves Jennifer Aniston több, nagy visszhangot kapott sikertelen kapcsolatot tudhat maga mögött, de ezek ellenére még mindig keresi az igazit.

Jennifer Aniston ‘believes she’ll eventually meet the right person’ after two divorces: report https://t.co/jxH4HGMJSj pic.twitter.com/qEgE8QRj8B

— Page Six (@PageSix) June 14, 2023