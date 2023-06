Elhunyt a legendás színésznő

84 éves korában elhunyt Angela Thorne angol színésznő, aki a To the Manor Born című szituációs komédiában nyújtott alakításával vált igazán ismertté. A gyászhírt a színésznő családja jelentette be.

„Szerettei körében, otthonában június 16-án elhunyt Angela Thorne angol színésznő” – jelentette be a hírt Thorne fia, Rupert. BREAKING: Actress Angela Thorne From To The Manor Dies Aged 84 pic.twitter.com/p8HMQzi1bR — GordonsNews (@NewsGordons) June 19, 2023 Thorne a To the Manor Born című szituációs komédiában három évadon keresztül alakította Marjory Frobisher karakterét 1979 és 1981 között. A színésznőt később Olivier-díjra jelölték Margaret Thatcher megformálásáért az Anyone for Denis? című filmben. 1989-ben pedig a Szofi és a HABÓ (The BFG) című animációs filmben II. Erzsébet néha brit királynő karakterébe bújt bele. A kiemelt kép illusztráció. Forrás: Daily Mail