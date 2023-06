Lecserélték Jennifer Anistont a Jóbarátok egyik epizódjában és mi észre se vettük

A Jóbarátok című sikersorozat egy sasszemű rajongója vette észre, hogy Rachel Green helyére egy titokzatos stábtag került, és ez több mint egy évtizeden át senkinek nem szúrt szemet.

A 9. évad 15. epizódjában, a The One With the Muggingban a most 54 éves Anistont egy jelenet erejéig egy jelenetben a színésznőre emlékeztető stábtaggal helyettesítettek.

A hibát egy rajongó vette észre, aki újra nézte a sorozatot, amelyben Aniston Rachel Green, David Schwimmer Ross Geller, Courteney Cox Monica Geller, Matt LeBlanc Joey Tribbiani, Lisa Kudrow Phoebe Buffay és Matthew Perry Chandler Bing szerepében látható.

