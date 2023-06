Tom Hanks örült, hogy elválik a feleségétől

Sokan nem tudják, de Tom Hanks volt az első választás, amikor Nora Ephron megírta az ikonikus Harry és Sally romantikus vígjáték forgatókönyvét, azonban a színész minden unszolás ellenére visszautasította a lehetőséget, holott korábban már két filmben, A szerelem hálójáb@n és A szerelem hullámhosszán című filmben is együtt dolgozott a rendező Ephronnal és Meg Ryannel.

Tom Hanks turned down ‘When Harry Met Sally’ because he was ‘happy’ being divorced https://t.co/UkHIGwFdig pic.twitter.com/STADFmmDXG

— New York Post (@nypost) June 14, 2023