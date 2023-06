Miért van Károly királynak egy évben két születésnapja?

A brit uralkodók általában évente kétszer emlékeznek meg különleges napjukról - a tényleges születésük napján és a Trooping the Colour nevű eseményen.

III. Károly király június 17-én vesz részt uralkodóként az először a Trooping the Colour parádén, ami egyben az első hivatalos születésnapja is lesz. A 74 éves király azonban november 14-én született, szóval, hogy is van ez pontosan?

Why King Charles celebrates 2 birthdays — but Prince William won’t as monarch https://t.co/CQNND7jIgY pic.twitter.com/nL4DnRFA5z — New York Post (@nypost) June 13, 2023

A választ az időjárásban kell keresni.

1748 óta minden brit uralkodó két születésnapot ünnepel az évben. Az egyik a születése napja, a másik pedig június második szombatja. A tradíciót II. György király teremtette meg, aki novemberi születésű volt, de a késő őszi, zord időjárás nem kedvezett a szabadtéri mulatságoknak, ezért úgy döntött, kora nyáron tartja meg a születésnapi ünnepségét. Ezt a hagyományt az összes brit király és királynő követte az elmúlt több mint 250 évben.

A hagyomány azonban abbamaradhat, amikor a trónörököst, Vilmos herceget vagy legidősebb fiát, György herceget megkoronázzák.

A 9 éves György július 22-én ünnepli a születésnapját, míg a 40 éves walesi herceg június 21-én, ami nagyon közel esik a Trooping the Colour kitűzött időpontjához, így feleslegessé válhat egy hónapban kétszer is hatalmas felhajtást szervezni az országban és London városában.

