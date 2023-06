Motorbalesetet szenvedett, elhunyt a legendás színész

Hetvenegyéves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Treat Williams, az Everwood és a Hair sztárja, miután motorbalesetet szenvedett.

A színész halálhírét ügynöke, Barry McPherson erősítette meg a People magazinnak hétfő este.

„Ma délután vesztette életét. Kanyarodott, és egy autó vágott neki” – mondta McPherson. „Egyszerűen le vagyok sújtva. Ő volt a legkedvesebb fickó. Annyira tehetséges volt” – tette hozzá.

Jacob Gribble, a vermonti Dorset tűzoltóparancsnoka közölte, hogy a baleset hétfőn délután 5 óra körül történt a 30-as úton.

Gribble szerint a balesetben egy autó és Williams motorkerékpárja ütközött. A nyomozók úgy vélik, hogy az autó vezetője kanyarodott, és nem vette észre a közeledő színészt. Gribble szerint csak Williams szenvedett sérüléseket, helikoptert hívtak a helyszínre, hogy egy New York-i kórházba szállítsák. Az életét azonban már nem tudták megmenteni.

Treat and I spent months in Rome filming Once Upon a Time in America. It can be pretty lonely on the road during a long shoot, but his resilient good cheer and sense of humor was a Godsend. I really loved him and am devastated that he’s gone. #RIP #TreatWilliams pic.twitter.com/2FTBNJJ6lW — James Woods (@RealJamesWoods) June 13, 2023

A Vermont Állami Rendőrség később sajtóközleményt is kiadott, amelyben megerősítette, hogy azonosították a színészt, és elkezdték feltárni a baleset részleteit. A rendőrség kiemelte, hogy a nyomozás még a kezdeti szakaszban van, a csapat tagjai június 13-án, kedden visszatérnek az ütközés helyszínére, hogy folytassák a helyszíni szemlét.

„Ő volt a színészek színésze. A filmesek imádták. Ő volt Hollywood szíve az 1970-es évek végétől” – mondta Williams ügynöke. „Nagyon büszke volt az idei teljesítményére. Nagyon örült annak a munkának, amit tőlem kapott. Kiegyensúlyozott karriert futott be.”

Későn robbant be Hollywoodba, de akkor nagyot alkotott

Williams 28 évesen aratta első nagy filmes sikerét a Milos Forman rendezte Hair című filmben. Alakításáért az év felfedezettjeként Golden Globe-díjat kapott. Két évvel később A város hercege című Sidney Lumet-filmben nyújtott játékáért jelölték a legjobb színész Golden Globe-jára.

Emlékezetes alakításai között szerepelt az 1985-ben bemutatott Sima száj című romantikus dráma, amelyben Laura Dern partnerét játszotta, és a kilencvenes évek egyik kultfilmje, a Kísértethajó is, amit Stephen Sommers rendezett.

Az Everwood című tévésorozatban egy manhattani agysebészt alakított, aki felesége halála után Coloradóba költözteti a családját. A négy évadon át tartó szériáért a hollywoodi színészek céhe (SGA) díjára is jelölték.

Treat Williams actor, writer and aviator. was in films and the stage but his role on television in EVERWOOD (2002- 2006) as Dr. Andrew “Andy” Brown a widower raising Ephram and Delia in small town Everwood, Colorado was my favorite! Rest in Peace Richard Treat Williams 🙏🕊️ pic.twitter.com/G8Uuceh6QP — Love L.A.- 99% (@loveandhatela) June 13, 2023

Williams számos tévésorozatban feltűnt, köztük a Good Advice, a Testvérek, a Vihar, a Fejjel a falnak, a Különleges ügyosztály, A nagy svindli és a Lángoló Chicago című szériákban.

Az 1951-ben Rowaytonban született színész Pennsylvaniában, a Franklin and Marshall Főiskolán végezte tanulmányait, mielőtt pályafutása elkezdődött volna. 1975-ben a Deadly Hero című filmben debütált a filmvásznon.

Felesége, Pam Van Sant, és gyermekeik, Gil és Elinor Williams gyászolják.

🧵This how it felt to be with #TreatWilliams. Always an joyful adventure. I’m just stunned. My heart aches for the loss. What a remarkable man. @Rtreatwilliams enjoyed his life so much. He created a beautiful existence & example of solid love. He was honest& clear, dedicated to pic.twitter.com/KSMewuzHbR — Sharon Lawrence (@sharonlawrence) June 13, 2023

Forrás: People

Kiemelt kép: Treat Williams, Berger szerepében a Hair című nagy sikerű filmmusical egyik jelenetében. Az 1979-ben készült filmet Milos Forman rendezte (Fotó: MTI Külföldi Képszolgálat)