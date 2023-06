Lara Croft bőrébe bújt Somossy Barbara

Közelharcban és fegyverrel a kezében is megméretett a profi kaszkadőrök között a Duna Család-barát című műsorában Somossy Barbara. A műsorvezető rendezőként jól ismeri a filmek kulisszáját, azonban most először próbálhatta ki magát speciális jelenetekben.

Életveszélyes kihívások, elképesztő teljesítmények és határtalan adrenalin – kevés izgalmasabb hivatás van a világon, mint a kaszkadőröké. Egy jó szakembernek azonban a szellemi és fizikai felkészültség mellett alapos anatómiai, valamint biomechanikai ismeretekre is szüksége van. A szakma kulisszatitkait a Duna Család-barát című magazinműsorának új tartalmából tudhatták meg a nézők Somossy Barbara műsorvezetőtől, aki egy profi kaszkadőrkoordinátornál járt. A szakmában „őrült magyar” becenevű Gulyás Kiss Zoltán akciórendező csapatával olyan extrém gyakorlatokat is bemutatott az adásban, mint amilyen a szabadesés 15 méter magasból. A szakértő hangsúlyozta, a sérülések megelőzésének titka a tudatos felkészülés és a fegyelmezett gyakorlás.

Fotó: MTVA

„Jelenleg egy kommandós akciófilm-sorozatra készülünk. A gyakorlás során imitáljuk a jeleneteket, hogy élesben, amikor már forog a kamera, a lehető legkevesebb meglepetés legyen” – kezdte a Család-barát adásában Gulyás Kiss Zoltán, aki korábban Omar Sharif dublőrje volt, de dolgozott már együtt olyan hollywoodi nagyágyúkkal is, mint Catherine Zeta-Jones, Antonio Banderas vagy Eddie Murphy.

A kaszkadőrök örömmel vállalkoztak arra, hogy – egy rögtönzött jelenetben – az igazságosztó szerepében bemutatkozó Somossy Barbara felülkerekedjen rajtuk. A műsorvezető nem bánt kesztyűs kézzel partnereivel: egyiküket közelharcban ártalmatlanította, míg a több emeletnyi magasságban lévő másikra fegyverrel lőtt rá, mire ellenfele a mélybe zuhant. Bár a közmédia tévése a filmszakmában rendezőként mutatkozott be, jól érezte magát az akcióhős, Lara Croft bőrében is. Az összeállítás és a korábbi műsorvezetői rovatok is újranézhetők a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Az Almárium, a Család-barát és a Nyár 23 jól ismert arcai a következő héten is új élmények után kutatnak, így változatos szabadidős elfoglaltságokat mutatnak meg a Duna nézőinek.

Család-barát – minden hétköznap 8:35-től, 9:25-től és 10:55-től a Dunán.

Almárium – szakértő- és sztárvendégekkel, minden hétköznap 13:30-tól, folytatás 15:00-kor és 16:50-kor a Dunán.

Nyár 23 – június 17-én rendhagyó adással, majd hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.