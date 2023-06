Az énekesnő családja retteg, hogy a sztár úgy fog meghalni, mint Amy Winehouse

Sokan remélték, hogy azok után, hogy Britney Spears gondnokságát megszüntette a bíróság, az majd elhozza az énekesnő számára a boldogság és a stabilitás új fejezetét, az elmúlt 18 hónap azonban nagy kihívásnak bizonyult nemcsak számára, de hozzátartozóinak is.

Britney Spears’ family say they fear she is on METH and will die like Amy Winehouse https://t.co/f1j2lE5wFx pic.twitter.com/a7KLZvW4B6

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 10, 2023