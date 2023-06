Újra együtt a Jurassic Park főszereplői, ennyit változtak 30 év után

Pontosan három évtizeddel ezelőtt "élesztette fel" Steven Spielberg a dinoszauruszokat, és indította útjára a filmtörténet egyik legikonikusabb sorozatát.

Három évtized telt el, és Ariana Richards még mindig nem tudja nyugodtan élvezni a zseléevést. Ariánát 1993-ban a Jurassic Parkban láthattuk Lex Murphy szerepében, a film egyik legemlékezetesebb jelenete is hozzá kötődik, amikor a döngető dínó közeledtét jelezvén, a zselé remegni kezd a kanalán.

A film idei 30. évfordulójának tiszteletére a Jurassic World hivatalos TikTok-csatornája megosztott egy rövid klipet, amelyben Richards pontosan ezt a pillanatot alkotta újra egy kanál zöld zselé segítségével, és kétség sem fér hozzá, hogy a rettegés a szemében még a régi.

Az 1993. június 11-én bemutatott eredeti Jurassic Park-film, most ünnepelte a 30 évfordulóját, mely a mai napig is óriási rajongótáborral rendelkezik, és népszerűsége töretlen. A szülinap alkalmából az ikonikus film sztárjai, köztük Sam Neill, Laura Dern és Jeff Goldblum újra találkozott, akik hálájukat fejezik ki a rendíthetetlen rajongóknak, a sok évnyi támogatásért. Az ismerős arcok mellett Ariana Richards és Tim Mazzello, az 1993-as film fiatal sztárjai is feltűnnek, akik az Elveszett világ című rész óta először szerepeltek együtt az eredeti színészgárdával.

A dínós franchaise legutóbbi és egyben lezáró alkotása, a Jurassic World: Világuralom megosztotta a filmkritikusokat, de köszönhetően annak, hogy visszahozták az eredeti szereplőket és Chris Pratt és Bryce Dallas Howard mellett Goldblum, Dern és Neill is becsatlakozott az akciójelenetekbe, Colin Trevorrow fejezete is elrabolta a rajongók szívét.

Forrás: Movieweb.com