Tom Hanks beismerte, tényleg utálja néhány közkedvelt filmjét

A kétszeres Oscar-díjas 66 éves színész elmondta, hogy bár szerepelt már néhány sikeres filmben, de vannak olyanok, amelyek nem úgy sikerültek, ahogyan azt remélte.

Tom Hanks says he’s appeared in some movies he ‘hates’ https://t.co/DMcwlSTyGC pic.twitter.com/Z9EK6MtNV6

— New York Post (@nypost) June 6, 2023