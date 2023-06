Harry herceg visszaköltözhet Londonba, Amerikában hagyhatja a családját

Egy hetet adott a szövetségi bíró a az amerikai belbiztonsági hivatalnak, hogy eldöntse, milyen módon kíván reagálni a kérvényre, melyben Harry herceg vízumkérelmének nyilvánosságra hozatalát követeli. A pert a washingtoni székhelyű The Heritage Foundation nevű tröszt kezdeményezte, hogy megnézhessék a herceg bevándorlási aktáit.

A kérelemből leginkább arra kíváncsiak, hogy Harry jelezte-e a hivatalos dokumentumban az önéletrajzi könyvében részletezett kokain, kannabisz és varázsgomba fogyasztását. Ha kiderül, hogy a herceg ezt nem írta bele a vízumigénylésébe, visszavonhatják tőle a vízumot, de bármelyik újbóli határátlépés alkalmával megtagadhatják tőle a belépést a határőrök.

A minisztériumon belül több ügynökség, köztük az amerikai határőrség is elutasította a információs szabadságról szóló amerikai törvényre hivatkozó kérelmeket, de az amerikai vám- és határvédelmi ügynökség még nem hozott döntést.

🔴 Think tank Heritage Foundation questioning why Duke was allowed into US after admitting he took illegal drugs https://t.co/5SfzN3ApYz

