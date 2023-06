Bill Murray a 29 évvel fiatalabb világhírű énekesnővel randizik

Bill Murray és a Milkshake 43 éves énekesnője, Kelis titokban hetek óta randevúik egymással.

A két híresség között azután pattantak ki a románcról szóló pletykák, hogy Murray részt vett az énekesnő fellépésén a dél-londoni Mighty Hoopla fesztiválon, de korábban már több koncertjén is látták a színészt.

A párhoz közel álló források elmondták, Bill és Kelis már „egy ideje közel kerültek egymáshoz.”

„Egyértelmű, hogy jól kijönnek egymással. Bármi is az, ami összehozta őket, és bármennyire is valószínűtlennek tűnik, mindketten szinglik és jól érzik magukat a meglehetősen nagy korkülönbség ellenére.”

Say What Now? Singer Kelis, 43, is Dating Actor Bill Murray, 72: Report https://t.co/QGqSeWh1Dc

— lovebscott (@lovebscott) June 8, 2023