Mindenki erről a fotóról beszél: Shakira rátalálhatott Piqué utódjára

A Gerard Piquétől való keserű szakítása után Shakira újult erővel vágta bele magát az életbe. Néhány héttel ezelőtt még a hollywoodi sármőrrel, a 60 éves akciófilmsztárral, Tom Cruise-zal hozták szóba, most pedig a Forma-1 hétszeres világbajnokával, Lewis Hamiltonnal.

A párost egyszer már látták együtt, még a múlt hónapban a 2023-as Miami Nagydíj után, most pedig ismét közösen buliztak a Spanyol Nagydíj után.

Az énekesnő szombaton részt vett a spanyolországi Barcelonában megrendezett Formula-1 Spanyol Nagydíjon, majd utána együtt mentek el szórakozni a brit pilótával, aki a Mercedes versenyzőjeként a második helyen végzett a hétvégén.

Shakira és Hamilton barátok társaságában bulizott, az este pedig egy fotó is készült, amelyen az autóversenyző az énekesnő derekát karolja. Azt még egyik fél sem erősítette meg, hogy együtt vannak.

#Couple: looks like the fans are 'shipping' Lewis Hamilton and Shakira as the two have been hanging out a lot lately. @hecbellerin shows receipt of manifesting it into existence. She onto something?! #lewishamilton #shakira #dating #rumors #romance #fans #f1 #singer #Celebrity pic.twitter.com/Uq2P0dp15r

— Nosy Buzzer (@NosyBuzzer) June 5, 2023