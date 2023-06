Így néz ki ma Tom Cruise és Nicole Kidman fia

A 28 éves Connorra szinte rá sem ismerni.

Tom Cruise és Nicole Kidman 2001-ben vált el, kapcsolatuk azóta sem túl rózsás, melyen az sem segített, hogy van két közös örökbe fogadott gyermekük, Connor Cruise és Isabella Jane Cruise, akiknek nevelésében sosem tudtak közös nevezőre jutni.

A DJ-ként tevékenykedő, 28 éves Connor Cruise esküvőjére két éve például az örömanya, Nicole Kidman nem is kapott meghívást. Információk szerint aminek legfőbb oka a szcientológiai egyház lehet.

Connor és Tom kapcsolata viszont kiegyensúlyozott a bennfentesek szerint, bár közösen szinte sosem kapják őket lencsevégre, de Connorra egyébként sem jellemző, hogy a nyilvánosság előtt élné az életét. Már az is meglepő, hogy közösségi oldalán most új képet posztolt magáról.

Tom Cruise and Nicole Kidman's son Connor, 28, shares a rare selfie as he enjoys a day of golfing with friends https://t.co/JJhzTDHvDX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 5, 2023

A férfi kerüli a reflektorfényt, magáról ritkán tesz közzé fotót, most is szinte felismerhetetlen a szakállával. Bár alig posztol közösségi oldalán, így is több tízezer követője van az Instagramon. És, hogy mivel foglalkozik manapság a 28 éves Connor? A zene szeretete mellett ügyes horgász hírében is áll, gyakran vesz részt versenyeken, amikről büszkén beszámol Instagram-oldalán.

