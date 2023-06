Érdekes tények, amit nem tudott a 60 éves Johnny Deppről

Hatvanéves Johnny Depp amerikai filmszínész, a Karib-tenger kalózai Jack Sparrow kapitánya. Bár élete hírneve és botrányai miatt is nyitott könyv, íme néhány tény, amit nem biztos, hogy tudott a Golden Globe-díjas és háromszoros Oscar-jelölt színészről.

Johnny Depp és Alice Cooper amerikai rockénekes, a The Holywood Vampires amerikai sztárzenekar tagjai (Fotó: MTI/EPA/Andreas)Arnold)

Tiniként egy barátja autója volt az otthona

A szülei válása után 16 évesen abbahagyta az iskolát és csatlakozott a The Kids nevű együtteshez, amely szakmailag aratott ugyan kisebb sikereket, de pénzt nem sokat kerestek a zenekar tagjai, Depp egy ideig egyik barátja autójában élt.

A zene egyébként ma is fontos szerepet játszik életében, Alice Cooper és Joe Perry oldalán tagja a Hollywood Vampires együttesnek, amely júliusban Budapesten lép fel.

Nicolas Cage és Johnny Depp (Fotó: Barry King/WireImage)

Első feleségének köszönheti karrierjének beindulását

Depp húszévesen elvette a The Kids basszusgitárosának sminkesként dolgozó húgát, aki bemutatta a pályakezdő Nicolas Cage-nek. Az ő révén kapta meg a Rémálom az Elm utcában című horror egyik mellékszerepét, és a forgatás annyira megtetszett neki, hogy elhatározta, ő is színész lesz. A pár 1985-ben elvált.

Winona Ryder és Johnny Depp (Fotó: Barry King/WireImage)

Winona Ryder volt a menyasszonya

Depp számára a 21 Jump Street című krimisorozat kölyökképű nyomozójának szerepe hozta meg az első nagyobb sikert. A szerepből három év múlva lett teljesen elege, a váltásra egy szerelem is inspirálta: 1989-ben egy filmbemutatón találkozott kolléganőjével, Winona Ryderrel, akibe azonnal beleszeretett, el is jegyezték egymást, de három év után szakítottak.

Tim Burton és Johnny Depp (Fotó: Jun Sato/WireImage)

Tim Burton Johnny Deppnek adta legjobb filmjének főszerepét

Depp a szépfiús imázst maga mögött hagyva vállalta el 1990-ben Tim Burton bizarr hangulatú meséje, az Ollókezű Edward címszerepét, alakításáért Golden Globe-díjra jelölték. A rendezővel többször dolgozott együtt, közös munkájuk eredménye az Ed Wood 1994-ből, az Álmosvölgy legendája 1999-ből és a Sweeney Todd – A Fleet Street démoni borbélya, amelyért 2008-ban megkapta a Golden Globe-díjat és Oscarra is jelölték, a 2005-ös A halott menyasszony, valamint 2010-ben az Alice Csodaországban, amit a 2012-es Éjsötét árnyék követett.

Veszteség és alaptalan vádak

Neve nem csak a lapok filmrovataiban bukkant fel. 1993-ban barátja, River Phoenix a Depp tulajdonában lévő klub előtt halt meg drogtúladagolásban, így az érzelmi sokk mellett a kábítószer-kereskedelem vádjával is szembe kellett néznie. Rivert akkor öccse, Joaquin kivitte a levegőre, ahol összeesett, de a mentő kiérkezése előtt meghalt testvére karjaiban. Johnnyt a mai napig kísérti legjobb barátjának elvesztése, de mint állítja, nem az ő pubjában jutott az illegális szerekhez.

Amber Heard és Johnny Depp (Fotó: MTI/EPA/Warren Toda)

Legutóbbi házassága majdnem a karrierjébe került

Depp 2015-ben vette el Amber Heard színésznőt, aki a következő évben már be is adta a válókeresetet. A színész két évvel később rágalmazás miatt pert indított exneje ellen, aki egy véleménycikkben azt állította, családon belüli erőszak áldozata volt. A hatalmas médiafelhajtással kísért, öt évig tartó és botrányokkal teli tárgyalássorozat – amelynek során mindketten fizikai erőszakkal is megvádolták a másikat – 2022 végén peren kívüli egyezséggel zárult.

A jogi hercehurca megakasztotta Depp karrierjét, a nyilvánosság elé csak az idei cannes-i filmfesztiválon tért vissza a francia Jeanne Du Barry című kosztümös film főszerepében.