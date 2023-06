A rák egy ritka fajtájával diagnosztizálták a népszerű lemezlovast

Michael Bibi DJ és producer elárulta, hogy CNS-limfómát diagnosztizáltak nála, az agy- és gerincvelőrák egy ritka formáját.

This one hurts to hear. Michael Bibi has shared to the world he has been diagnosed with a rare cancer. 💔

We’ll be with you side by side on this fight, Bibi. The dance music community loves you. ✊❤️ pic.twitter.com/1IwU9WFhnd

— GDE (@GlobalDanceGDE) June 5, 2023