Al Pacino először szólalt meg azután, hogy 83 évesen apa lesz

Hollywood legendás színésze fantasztikus hangulatban volt a minap, amikor először beszélt nyilvánosan barátnője, a 29 éves Noor Alfallah terhességéről és arról, hogy milyen érzés negyedszerre is apává válni.

– mesélte a 83 éves Pacino egy videóban.

A színésznek egy közös lánya van Jan Tarranttól, a 33 éves Julie, valamint a 22 éves ikrek, Olivia és Anton Beverly D’Angelótól.

Amikor a nemsokára érkező baba neméről kérdezték, Pacino azt mondta, hogy nem tudják kisfiút vagy kislányt várnak-e Alfallah-val.

Days after Robert de Niro announced that he had become a father at the age of 79, his longtime rival and friend Al Pacino has done one better.

As per a new report, Al Pacino is set to to become a dad at the age of 83. His 29-year-old girlfriend Noor Alfallah is reportedly… pic.twitter.com/HA2fQWNVBh

