Sztrókja után visszatért, megríkatta a közönséget a tehetségkutatók történetének legismertebb nyertese

A 62 éves, egyedül élő, rajongói által csak SuBo becenéven emlegetett énekes, akit Glasgow-hoz közeli kis szülőfaluján kívül korábban senki nem ismert, 2009-ben lett gyakorlatilag öt perc alatt világhírű, miután hihetetlen énekhanggal döbbentette meg az ITV brit kereskedelmi televízió évente megrendezett tehetségkutató vetélkedőjének, a Britain’s Got Talentnek zsűrijét és közönségét.

Susan Boyle reveals she suffered a stroke and feared she wouldn’t perform again https://t.co/jJgodQCzRq pic.twitter.com/1SFHt8mF44

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 5, 2023