Harry herceget összetörte a pletyka, miszerint nem Károly az igazi apja

Harry herceg kedden kezdte meg vallomástételét a legfelsőbb bíróságon a Daily Mirror kiadója ellen indított telefonhekkelési perben, ezzel pedig a herceg az első királyi családtag 1891 óta, aki nyílt bíróság előtt tanúskodik.

A sussexi herceg hétfőn érkezett Kaliforniából az Egyesült Királyságba, és nyugodtnak tűnt, sőt mosolygott is, amikor belépett a bíróság épületébe, a Rolls Buildingbe, és kedvesen köszönt a várakozó sajtónak.

Prince Harry discusses tabloid rumor James Hewitt was his real father https://t.co/hxobKdgKb1 pic.twitter.com/Ss3CRMbZvD

Hétfőn Harry herceg nem jelent meg a tárgyalás első napján, akkor Nagy-Britannia egyik legfelsőbb bírája azzal vádolta a herceget, hogy a bíróság idejét pazarolja. A herceg állítólag Montecitóban ünnepelte lánya, Lilibet második születésnapját, ezért hagyta ki az első meghallgatási napot.

Harry és még három társa jogellenes információgyűjtés miatt perli a Mirror csoportot (a Daily Mirrort, a Sunday Mirrort és a The People-t), akik állítása szerint feltörték a telefonjaikat és lehallgatták a hangpostájukat. A brit lapcsoport tagadja a vádakat.

A herceg a bíróságon kijelentette, hogy a brit sajtó elérte a mélypontját: “Országunkat globálisan a sajtó és a kormányunk állapota alapján ítélik meg, szerintem mindkettő a mélyponton van!”

“Lehet, hogy nem vagyok a királyi család dolgozó tagja, de a család részeként és fontos értékeket képviselő katonaként úgy érzem, hogy felelősséggel tartozom azért, hogy a közérdek nevében leleplezzem ezt a bűncselekményt”.

A herceg kiemelte, hogy nem a bulvársajtó ellen indított hadjáratot, csupán azon a szakmában dolgozók ellen, akik a kiváltságaikat kihasználva, bűncselekményeket követtek el.

Ennek kapcsán először kommentálta azt a pletykát, miszerint a valódi apja, nem Károly király, hanem James Hewitt, akivel édesanyjának Dianának korábban viszonya volt.

Prince Harry addresses rumours about James Hewitt being his 'father' https://t.co/2IGHJYFfNX

