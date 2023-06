Fotóval üzent fiának Britney Spears

Britney Spears felcsapta a családi albumot és egy régi közös fotót posztolt legkisebb fiával Jaydennel. A képet azután tette ki, hogy kiderült, hogy volt párja Kevin Federline és közös gyermekeik, Sean és Jayden Hawaiira költöznek. Az énekesnő vélhetően így üzente meg gyermekeinek, hogy sokat gondol rájuk.

Britney Spears posts nostalgic pic of son Jayden amid her boys’ upcoming move to Hawaii https://t.co/73HQVCM8Wx pic.twitter.com/HS9SMxkjn7

— Page Six (@PageSix) June 3, 2023