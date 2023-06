Photoshoppal vádolják a Baywatch szépségét, teljesen másképp néz ki élőben

A valóságtól igencsak elrugaszkodott fotókat találtunk a Baywatch egykori szépséga, Donna D’Errico közösségi oldalán. Követői korábban nem győzték dicsérni a bombaformában levő egykori sztárt, akinek Instagram-fotói láttán tényleg csak ámulni lehet.

Donna D’Errico azonban a róla készült legfrissebb fotók alapján, még csak tagadni sem tudná, hogy kés alá feküdt, ahogy azt sem, hogy az internetre feltöltött fotói agyonszerkesztettek a tökéletes forma kedvéért.

A Baywatch egykori sztárját smink nélkül, fehér overálban látták a hollywoodi víztározó környékén 30 éves fiával, Rhyan D’Erricóval.

Exclusive: Makeup-free ‘Baywatch’ babe Donna D’Errico looks completely different from her Instagram https://t.co/R9pXHR4OvB pic.twitter.com/YH6FPSQrgj

— New York Post (@nypost) June 1, 2023