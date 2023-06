Vin Diesel többévnyi titkolózás után, most színt vallott

Ez eddig csak lehetőség volt, amit Donna Langley, a száguldós sorozatot gyártó Universal Studios elnöke emlegetett néhányszor azzal kapcsolatban, hogy a 2001 óta futó széria a tizedik, dupla résszel véget ér ugyan, de maga a történet folytatódik valamilyen formában. A sorozatot főszereplőként és producerként jegyző Diesel azt is elárulta, hogy már 2017 óta dolgozik a feminista Halálos iramban-epizódon, és több spin-off, azaz olyan film is előkészületben van, amely valamelyik főhős történetét meséli tovább.

Vin Diesel Says ‘Fast & Furious’ Spinoffs Are in the Works, Including a Female-Led Movie https://t.co/HadNcMsP7M

— Variety (@Variety) May 22, 2023