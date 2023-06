Felismerhetetlen A Gyűrűk Ura színésze – Kitalálja ki ő?

A 63 éves színész bozontos szakállat és hosszú ősz hajat növesztett. A filmsztárt a minap London utcáin sétálva csípték el felesége oldalán, na de kitalálja, hogy kit takar a sűrű szakáll?

Actor who starred in The Matrix and Lord Of The Rings looks unrecognisable can YOU guess who it is? pic.twitter.com/ZHpeCGit0J

— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) May 31, 2023