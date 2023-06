Először látták letartóztatása után Mick Jagger lányát

Alig két héttel ezelőtt tartóztatták le és emeltek vádat Mick Jagger lánya ellen, aki egy görbe estéjén a spanyolországi Ibizán randalírozott, majd több rendőrre is rátámadt. Az 51 éves Jade agresszívvá és erőszakossá vált az őt megfékezni próbáló tisztekkel szemben, akiket egy elfajult vita miatt hívtak ki egy étterem dolgozói.

Jade Jagger, 51, is all smiles as she steps out after being fined for resisting arrest in Ibiza pic.twitter.com/krq9tI4WGD

— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) May 30, 2023