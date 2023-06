A család ki nem állhatja Arnold Schwarzenegger szerelemgyerekét

Arnold Schwarzeneggert gyerekei vették körül a héten új Netflix-sorozatának, a Fubarnak a premierjén. A színészhez bújtak lányai, a 31 éves Christina és a 33 éves Katherine, utóbbi mellett állt Arnold veje, A galaxis őrzői sztárja, Chris Pratt, de Schwarzenegger szerelemgyereke, Joe Baena egyedül sétált a vörös szőnyegen.

Arnold Schwarzenegger’s kids with Maria Shriver ‘don’t love’ his illegitimate son, source says https://t.co/6a7ngj4050 pic.twitter.com/MF774J2TQ3

— New York Post (@nypost) May 26, 2023