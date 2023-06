Meseszép volt a jordán hercegnő, de mindenki csak Katalint figyelte

A jordán herceg esküvőjén részt vett Vilmos és Katalin is, a hercegné pedig ezúttal is lehengerlő szettben jelent meg.

A walesi hercegi pár is részt vett Husszein trónörökös és Rajwa hercegnő esküvőjén Jordániában. Hivatalosan nem jelentette be a pár, hogy elfogadta az esküvői meghívást, így nagy meglepetés volt a sajtó számára, hogy Katalinék is tiszteletüket tették az esküvőn.

Persze ahogyan az Katalin esetében borítékolható, ezúttal is mindenkit elbűvölt ruhaválasztásával. A 41 éves walesi hercegné egy világos rózsaszín, hosszú ujjú, virágos hímzéssel díszített maxiruhát viselt Elie Saabtól. A ruhát egy különleges fülbevalóval és egy aranyszínű kézitáskával egészítette ki.

Bár ez volt az első alkalom, hogy Katalin nyilvánosan viselte a ruhát, a darab még a 2017-es kollekció része, ami azt jelentheti, hogy egy ideje már ott lógott a szekrényében.

Katalin egyébként esküvőkön mindig egy korábban már címlapokra került ruhát visel, hogy ne vonja el a divatmagazinok figyelmét a menyasszony és a többi vendég egyedi ruhájáról, ezúttal azonban kivételt tett.

Bár a ruhában elbővülő volt, az esti fogadáson ezt a megjelenését is felülmúlta, mégpedig egy lélegzetelállító Jenny Packham Georgia estélyivel. A arany flitteres mesterműnek egy sötétzöld változatát már láthattuk korábban a hercegnén, melyhez ezúttal a páratlan Lovers Knot tiaráját is felvette.

A walesi herceg és hercegné mellett a világ számos királyi családja képviseltette magát Jordánia leendő uralkodójának csütörtöki esküvőjén a Zahran-palotában.

Míg Vilmos herceg unokatestvére, Beatrix hercegnő és férje, Edoardo Mapelli Mozzi szintén a brit királyi családot képviselte a ceremónián, olyan régen látott ismerősökkel is újra találkoztak, mint Frederik dán koronaherceg és Mária koronahercegnő, Viktória koronahercegnő és Dániel svéd herceg, Hisako japán hercegnő és Tsuguko hercegnő, Haakon norvég koronaherceg, Fülöp belga király és Erzsébet hercegnő, valamint Vilmos Sándor holland király és Máxima királyné.