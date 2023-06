Magából kikelve ordibált biztonsági őrével Selena Gomez

Vírusként terjedt el a videó arról, ahogyan Selena Gomez Beyoncé koncertjén magából kikelve üvöltözik egyik biztonsági őrével. A felvétel láttán az emberek először az énekesnő viselkedését kérdőjelezték meg, de mint később kiderült, Selenának nyomós oka volt a kiabálásra. Egy, az incidenskor a közelben álló rajongó magyarázta el a történteket.

Selena Gomez defended a fan from being pushed by her own security guard.❤️

Selena defended her fans so strongly!!!#SelenaGomez #PriyAnkit pic.twitter.com/H2nsK3VGTO

— Forgella (@Forgella26) May 28, 2023