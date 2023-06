Ezzel tisztelegnek Tupac előtt 26 évvel a halála után

Az 1996-ban gyilkosság áldozatává vált hiphopsztár emléke előtt június 7-én tisztelegnek a csillag elhelyezésével a híres Los Angeles-i sétányon. A kitüntetést Tupac húga, Sekyiwa “Set” Shakur veszi majd át a ceremónián. Tupac csillaga a 2758. lesz a Hírességek sétányán.

Tupac Shakur Is Finally Getting His Own Star on the Hollywood Walk of Fame https://t.co/qztElnISfn

— billboard (@billboard) June 1, 2023